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21.05.2019, 06:54

"Просто оставьте нас в покое". Украина ответила россиянам в ООН

"Просто оставьте нас в покое". Украина ответила россиянам в ООН - Фото
Владимир Ельченко (скриншот из видеозаписи)

Вчера РФ не смогла собрать заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить языковой закон в Украине, который, как считает Москва, "ущемляет права русскоязычных"

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Украине не нужна "забота" представителей власти страны-оккупанта РФ, а нужно, чтобы Москва перестала лезть во внутренние дела соседней страны. Об этом у себя в Twitter после вчерашнего заседания Совбеза ООН написал украинский постпред в этой структуре Владимир Ельченко.

Когда попытка Москвы провести заседание СБ ООН по языковому закону в Украине провалилась, российская корреспондентка процитировала российского же постпреда Василия Небензю о том, что РФ якобы "хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы".

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Ельченко отреагировал.

"Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое", - написал он.

Текст всей речи Небензи, составленный МИД РФ, как и все пять лет войны РФ против Украины, из пропагандистских клише, можно почитать здесь.

18 мая МИД РФ созвал срочное заседание Совбез ООН из-за языкового закона в Украине.

Читайте также: МИД Венгрии о языковом законе: Надеемся на Зеленского

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Теги: Василий Небензя, мид рф, совбез оон, украинский язык, владимир ельченко
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