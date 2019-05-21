"Просто оставьте нас в покое". Украина ответила россиянам в ООН

Владимир Ельченко (скриншот из видеозаписи)

Украине не нужна "забота" представителей власти страны-оккупанта РФ, а нужно, чтобы Москва перестала лезть во внутренние дела соседней страны. Об этом у себя в Twitter после вчерашнего заседания Совбеза ООН написал украинский постпред в этой структуре Владимир Ельченко.

Когда попытка Москвы провести заседание СБ ООН по языковому закону в Украине провалилась, российская корреспондентка процитировала российского же постпреда Василия Небензю о том, что РФ якобы "хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы".

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Ельченко отреагировал.

"Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое", - написал он.

Текст всей речи Небензи, составленный МИД РФ, как и все пять лет войны РФ против Украины, из пропагандистских клише, можно почитать здесь.

18 мая МИД РФ созвал срочное заседание Совбез ООН из-за языкового закона в Украине.

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