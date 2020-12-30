Кулеба – Венгрии: Как только пересечете красную линию, мы жестко вытолкаем вас назад

Украина конструктивно настроена в отношениях с Венгрией, но готова "жестко и решительно вытолкать" Будапешт за красную линию, если он ее пересечет. Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он считает, что поведение Будапешта обусловлено "глубинным убеждением, что вопрос венгерского меньшинства в соседних странах является жизненно важным для венгерской политики". И Венгрия готова в этом вопросе "идти так далеко, как соседи могут ей позволить", добавил глава МИД.

По его словам Украина показывает, что настроена конструктивно, но считает проживающих в Украине венгров украинскими гражданами и частью украинского общества, поэтому есть "красная линия".

"Все, что вы делаете в пределах этой красной линии, поддерживая этнических венгров, окей, это нормально. Но давайте договоримся, что как только вы зашли за красную линию, то должны быть готовыми, что мы сразу вытолкаем вас назад. И сделаем это жестко и решительно. Именно это произошло на примере местных выборов", – сказал он.

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Кулеба добавил, что вопрос встречи президента Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана не снят с повестки дня: Украина открыта к этой встрече, хочет устранить все недоразумения и зафиксировать правила игры.

По словам главы МИД, Венгрия уже дала сигнал, что готова вернуться к конструктивному диалогу, и Украина ответит на него положительно. "Поэтому с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались", – отметил Кулеба.

25 октября в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.

24 ноября в Украине отказали во въезде уполномоченному Венгрии по вопросам сотрудничества с Закарпатской областью Иштвану Греже, который агитировал за Партию венгров перед местными выборами.

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Марк Сировой

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