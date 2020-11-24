Венгерского топ-чиновника не пустили в Украину – агитировал перед местными выборами

Сегодня, 24 ноября, в Украине отказали во въезде уполномоченному Венгрии по вопросам сотрудничества с Закарпатской областью Иштвану Греже. Он нарушил нормы Избирательного кодекса, а именно – агитировал за одну из политических сил, будучи при этом иностранцем, что запрещено, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Факты нарушения были зафиксированы в "публичном пространстве", из-за чего впоследствии Грежа не смог въехать на территорию Украины, говорится в сообщении.

20 октября Грежа разместил в Facebook пост, в котором призывал проживающих на Закарпатье венгров "помочь кандидатам из Партии венгров Украины". В свою очередь, он обещал поддержку со стороны Венгрии "украинским друзьям".

В МИД подчеркнули, что такой запрет никак не касается взаимоотношений с Венгрией, а является конкретными действиями, направленными на определенного человека, и призвали иностранцев уважать украинские законы.

25 октября в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.

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Дарья Мостовая

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