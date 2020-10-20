Обратились к правоохранителям. МИД заявляет об агитации со стороны Венгрии в Закарпатье

В МИД надеются, что Венгрия после предупреждений воздержится от вмешательства во внутренние дела Украины

Спикер МИД Екатерина Зеленко заявила о признаках политической агитации во время поездок чиновников из Венгрии в Закарпатье. МИД обратился в правоохранительные органы.

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Зеленко подчеркнула, что на каждый факт агитации МИД реагирует дипломатическим путем, предостерегая венгерскую сторону от нарушений избирательного законодательства Украины и попыток вмешаться во внутренние дела страны.

"Пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, которая неприемлема в межгосударственных отношениях", – заявила Зеленко.

В связи с этим, отметила Зеленко, МИД обратился к соответствующим правоохранительным структурам, чтобы они дали оценку действиям венгерских чиновников.

Зеленко выразила надежду, что официальные лица Венгрии, как страны ЕС, понимают важность верховенства права, и больше не позволят себе действий, противоречащих законам Украины, или любого другого суверенного государства.

Денис Юдин

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