Обратились к правоохранителям. МИД заявляет об агитации со стороны Венгрии в Закарпатье
В МИД надеются, что Венгрия после предупреждений воздержится от вмешательства во внутренние дела Украины
Спикер МИД Екатерина Зеленко заявила о признаках политической агитации во время поездок чиновников из Венгрии в Закарпатье. МИД обратился в правоохранительные органы.
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Зеленко подчеркнула, что на каждый факт агитации МИД реагирует дипломатическим путем, предостерегая венгерскую сторону от нарушений избирательного законодательства Украины и попыток вмешаться во внутренние дела страны.
"Пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, которая неприемлема в межгосударственных отношениях", – заявила Зеленко.
В связи с этим, отметила Зеленко, МИД обратился к соответствующим правоохранительным структурам, чтобы они дали оценку действиям венгерских чиновников.
Зеленко выразила надежду, что официальные лица Венгрии, как страны ЕС, понимают важность верховенства права, и больше не позволят себе действий, противоречащих законам Украины, или любого другого суверенного государства.
- 12 июля 2019 года премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с нардепом и кандидатом-мажоритарщиком в Раду Василием Брензовичем.
- 15 июля 2019 года МИД Украины заявил, что Будапешт должен быть осторожнее и придерживаться "красных линий" при взаимодействии с украинскими гражданами венгерского происхождения в Закарпатской области.
- В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что участие иностранных политиков естественно, и удивился негативной реакции Украины.
- 29 мая 2020 года глава МИД Дмитрий Кулеба посетил Будапешт и заявил о том, что "настало время перевернуть страницы разъединения".
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