"Время перевернуть страницы разъединения". Украина и Венгрия возобновили диалог

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто (Фото - пресс-служба МИД)

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели встречу в Будапеште и подписали ряд документов. Об этом сообщает посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

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В ходе встречи был подписан протокол про изменения в рамочный договор между правительствами Украины и Венгрии о кредите на условиях связанной помощи и меморандум о взаимопонимании между Госагентством энергоэффективности и энергосбережения Украины и Министерством инновации и технологии Венгрии.

"Настало время перевернуть все страницы, которые нас разъединяют, и удвоить наши усилия на пользу наших народов, стран и континента в целом", - заявил Кулеба на пресс-конференции после встречи. Также Кулеба подчеркнул, что рассчитывает на полноценную поддержку Венгрией Украины в НАТО.

В свою очередь, Сийярто заявил, что Венгрия прекратит "блокировать то, что блокирует в НАТО" после того, как будут решены проблемы с вопросами образования и законом про использование государственного языка, сообщает Европейская правда.

Также Кулеба передал для премьера Венгрии Виктора Орбана приглашение от президента Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. В МИД выразили надежду, что визит состоится уже в июле.

Поездка Кулебы в Венгрию стал его первым невиртуальным визитом в иностранное государство на должности министра иностранных дел, подчеркнула Непоп.

25 апреля 2019 года Сийярто заявил, что принятый в тот день Верховной Радой закон об украинском языке неприемлем и нарушает права венгерского сообщества в Украине.

16 июля 2019 года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу.

5 декабря 2019 года Сийярто заявил на саммите НАТО в Лондоне, что Венгрия намерена блокировать вступление Украины в НАТО, пока не будет изменен закон о языках.

7 февраля во время визита Сийярто в Киев обсуждались вопросы образования , связанные с национальными меньшинствами в Украине.