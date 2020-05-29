"Время перевернуть страницы разъединения". Украина и Венгрия возобновили диалог

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели встречу в Будапеште и подписали ряд документов. Об этом сообщает посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В ходе встречи был подписан протокол про изменения в рамочный договор между правительствами Украины и Венгрии о кредите на условиях связанной помощи и меморандум о взаимопонимании между Госагентством энергоэффективности и энергосбережения Украины и Министерством инновации и технологии Венгрии.
"Настало время перевернуть все страницы, которые нас разъединяют, и удвоить наши усилия на пользу наших народов, стран и континента в целом", - заявил Кулеба на пресс-конференции после встречи. Также Кулеба подчеркнул, что рассчитывает на полноценную поддержку Венгрией Украины в НАТО.
В свою очередь, Сийярто заявил, что Венгрия прекратит "блокировать то, что блокирует в НАТО" после того, как будут решены проблемы с вопросами образования и законом про использование государственного языка, сообщает Европейская правда.
Также Кулеба передал для премьера Венгрии Виктора Орбана приглашение от президента Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. В МИД выразили надежду, что визит состоится уже в июле.
Поездка Кулебы в Венгрию стал его первым невиртуальным визитом в иностранное государство на должности министра иностранных дел, подчеркнула Непоп.