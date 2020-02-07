Пристайко объяснил Венгрии, какие народы в Украине коренные

Встреча Вадима Пристайко и Петера Сийярто (Фото: twitter.com/VPrystaiko)

В Украине коренными народами признаются национальные меньшинства, у которых нет другого государства, отстаивающего их права – например, крымские татары. Это прописано в украинском законодательстве. Так ответил на соответствующий вопрос министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто глава МИД Вадим Пристайко, сообщается в Twitter украинского министра.

Пристайко отметил, что во время встречи с Сийярто, где присутствовала и министр образования и науки Анна Новосад, в первую очередь обсуждались вопросы образования. По его словам, украинская сторона получила ряд предложений от венгерской.

Глава МИД написал, что только эксперты знают, как регулировать часы обучения языкам без ущерба для учебного процесса и чрезмерной нагрузки.

"Возможно, решение в плоскости адаптации методологии и подготовки учителей. Готовы к конструктивному диалогу", – подытожил Пристайко.