В день выборов. Глава венгерского МИД призвал жителей Закарпатья поддержать одну из партий

Не забыл венгерский чиновник и и о действующем мэре Берегово

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал украинцев, проживающих на Закарпатье, поддержать на местных выборах Партию венгров Украины (КMKSZ). Об этом он написал в Facebook.

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"Единственная венгерская партия, KMKSZ, баллотируется в Закарпатский облсовет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства на уровне области", – отметил глава венгерского МИД.

Он также призвал не забыть на выборах о действующем главе Берегово Золтане Бабяке. "Было бы неплохо, если бы он мог продолжить свою работу", – подчеркнул Сийярто.

По законодательству любая агитация в день выборов или накануне них является незаконной и считается нарушением.

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Дарья Мостовая

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