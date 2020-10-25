25 октября в Украине проходят местные выборы. В 08:00 утра открылись избирательные участки и до 20:00 украинцы будут выбирать мэров и депутатов в местные советы во всех областях Украины, за исключением прифронтовых и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На этих выборах люди могут голосовать за конкретного кандидата от партии, а не весь список. Также количество районов уменьшилось с 490 до 136, поэтому в новых территориальных общинах пройдут первые выборы. 6 ноября – дедлайн для установления результатов, 15 ноября – второй тур в тех городах, где ни один кандидат в мэры не наберет более 50%. Ход и результаты выборов, итоги голосования, все фото и видео – смотрите здесь.

LIGA.net подготовила материал, в котором ответила на все вопросы о том, как проголосовать на местных выборах. Также мы сделали специальный инструмент для поиска кандидатов – он работает для Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова. С его помощью можно легко выяснить, кто баллотируется в мэры и во все советы по вашему округу. Нужно ввести в строке поиска ваш район или адрес регистрации, после нажатия на результат поиска вы сначала увидите кандидатов в мэры (и их программы), а ниже найдете списки с кандидатами в городской, районный и областной советы.