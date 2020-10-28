Ляшко проиграл и не проходит в Раду. Депутатом станет кандидат Слуги народа
Олег Ляшко после выборов заявлял о своей победе и обвинял оппонента Гунько в скупке голосов. Гунько в ответ обвинял противника в подкупе членов ОИК
Кандидат в нардепы от Слуги народа Анатолий Григорьевич Гунько победил Олега Ляшко из Радикальной партии на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области. Об этом говорится в данных на сайте Центральной избирательной комиссии.
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Гунько набирает 34,07% (21 114 голосов), Ляшко – 31,83% (19 725). Подсчитано 98,99% протоколов.
Кроме того, в выборах как самовыдвиженцы участвовали однофамильцы кандидата от СН. Анатолий Николаевич Гунько набрал 2,8% (1738), а Игорь Витальевич Гунько – 1,4% (873)
Также 26,68% (16 534) набрала самовыдвиженка Людмила Давиденко. Она – вдова погибшего нардепа Валерия Давиденко, после смерти которого и проводятся довыборы.
- 25 октября Ляшко после выборов сразу же сообщал о своей победе, заявлял, что ее якобы хотят украсть и связывал с этим СБУ. Он призывал "все политсилы осудить фальсификации и подкуп на выборах", обвинив Гунько в "массовой скупке голосов".
- Гунько отвечал, что "подкупленные Ляшко члены ОИК" якобы задерживают подсчет результатов "с целью реализовать фальсификации на еще не сданных участках во время уточнения результатов".
- 27 октября Ляшко поддержала Батькивщина. В партии заявили, что по опросам Ляшко был неоспоримым лидером. Батьквищина обвинила власть в фальсификациях.
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