Ляшко проиграл и не проходит в Раду. Депутатом станет кандидат Слуги народа

Олег Ляшко после выборов заявлял о своей победе и обвинял оппонента Гунько в скупке голосов. Гунько в ответ обвинял противника в подкупе членов ОИК

Кандидат в нардепы от Слуги народа Анатолий Григорьевич Гунько победил Олега Ляшко из Радикальной партии на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области. Об этом говорится в данных на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Гунько набирает 34,07% (21 114 голосов), Ляшко – 31,83% (19 725). Подсчитано 98,99% протоколов.

Кроме того, в выборах как самовыдвиженцы участвовали однофамильцы кандидата от СН. Анатолий Николаевич Гунько набрал 2,8% (1738), а Игорь Витальевич Гунько – 1,4% (873)

Также 26,68% (16 534) набрала самовыдвиженка Людмила Давиденко. Она – вдова погибшего нардепа Валерия Давиденко, после смерти которого и проводятся довыборы.

25 октября Ляшко после выборов сразу же сообщал о своей победе, заявлял, что ее якобы хотят украсть и связывал с этим СБУ. Он призывал "все политсилы осудить фальсификации и подкуп на выборах", обвинив Гунько в "массовой скупке голосов".

Гунько отвечал, что "подкупленные Ляшко члены ОИК" якобы задерживают подсчет результатов "с целью реализовать фальсификации на еще не сданных участках во время уточнения результатов".

27 октября Ляшко поддержала Батькивщина. В партии заявили, что по опросам Ляшко был неоспоримым лидером. Батьквищина обвинила власть в фальсификациях.

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Марк Сировой

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