Слуга народа посчитала 70% голосов и заявила, что лидирует в областных и районных советах
27.10.2020, 17:55
Избирательный участок (Фото: пресс-служба КГГА)
По данным параллельного подсчета Слуги народа, второй по числу мандатов в облсоветах будет Евросолидарность, третьей – ОПЗЖ
Слуга народа получит больше всех мандатов в областных и районных советах, Евросолидарность – вторая по облсоветам, но третья – в районных. Об этом сообщила СН в Facebook, параллельно подсчитав 70% голосов.
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Областные советы:
– СН – 20% (327 мандатов);
– Евросолидарнось – 16% (269);
– ОПЗЖ – 13% (220);
– Батьквищина – 10% (180);
– За будущее – 7% (130).
Районные советы:
– СН – 17% (908);
– ОПЗЖ – 15% (814);
– Евросолидарность – 13% (687);
– Батьквищина – 9% (494);
– За будущее – 8% (410).
- 25 октября в Украине прошли местные выборы. LIGA.net вела хронику в день голосования и продолжает ее вести в период подсчета голосов.
- 26 октября в СН заявили, что по их параллельному подсчету, кандидат от Слуги народа Ирина Верещук набирает 5,5% голосов на выборах мэра Киева, а сама партия – 7,4% голосов в Киевсовет.
- 26 октября пятый президент Петр Порошенко заявил, что, согласно параллельному подсчету, Евросолидарность занимает первое место на выборах в четыре областных совета и в городской совет Киева, а также будет представлена в городских советах всех областных центров.
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