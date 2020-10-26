Порошенко: Евросолидарность проходит во все облсоветы, в четырех – побеждает

По данным пятого президента Петра Порошенко, Евросолидарность будет представлена во всех областных советах и в горсоветах всех областных центров

Партия Европейская солидарность занимает первое место на выборах в четыре областных совета и в городской совет Киева, она будет представлена в городских советах всех областных центров. Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.

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По данным параллельного подсчета голосов, представленных Порошенко, Евросолидарность набирает 30,52% во Львовском облсовете, 22,68% в Тернопольском, 18,58% в Ровенском и 19,61% в Киевском. Также на выборах в Киевский горсовет Евросолидарность получает 20,29% голосов.

Порошенко подчеркнул, что Евросолидарность будет представлена в горсоветах всех областных центров и во всех областных советах. При этом, по данным партии, Слуга народа не будет представлена в трех областных центрах, ОПЗЖ – в шести областных советах.

По словам Порошенко, Слуга народа лидирует в четырех областях, ОПЗЖ – в трех и борется за лидерство в четвертой.

Во Львове, Ровно и Сумах кандидат от Евросолидарности выходит во второй тур, отметил пятый президент.

25 октября 2020 года явка на местных выборах составила менее 37%.

По данным Слуги народа, партия Зеленского лидирует по числу выигранных мандатов в областных советах, Евросолидарность на втором месте, ОПЗЖ – на третьем.

Денис Юдин

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