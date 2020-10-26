Где в Украине проявили сознательность и пришли на выборы, а где – не очень: таблица

Вчера получил бюллетени и проголосовал 10 556 621 избиратель. Но даже в областях-лидерах явки она была далека от той, которая зафиксирована в 2015-м

Явка избирателей на местных выборах 25 октября составила менее 37%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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После обработки 100% информации от территориальных избирательных комиссий во всех областях точная цифра – 36,88%. Посмотреть полную таблицу.

Максимальная явка – в Тернопольской (44,7%) и Львовской областях (43,8%).

Больше 40% избирателей пришли выбрать местные власти также в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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Наименьшая явка – в Донецкой области (31,7%). Недалеко от нее ушла Николаевская (32%), а также Харьковская (32,3%) и Херсонская (32,4%) области.

В Киеве проголосовало 34,4% избирателей.

СПРАВКА. 25 октября 2020 года . 25 октября 2020 года состоялись выборы , на которых избирали мэров, сельских и поселковых глав, а также депутатов местных советов. Второй тур выборов мэров состоится там, где кандидат взял менее 50% поддержки избирателей.

В Центризбиркоме также спрогнозировали, когда будут финальные результаты.

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Евгений Пилипенко

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