Местные выборы. В Центризбиркоме спрогнозировали, когда будут финальные результаты

Вчерашняя явка, несмотря на все ухищрения и призывы, была на 10% меньше, чем в аналогичный день выборов пять лет назад

Окончательные результаты состоявшихся вчера, 25 октября, местных выборов появятся максимум в пятидневный срок. Такое мнение выразил в эфире канала Интер замглавы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

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Чиновник надеется, что "в течение трех-пяти дней" в большинстве территориальных общин будут установлены итоги.

Дубовик, однако, предостерег, что кое где может быть и "судебное испытание" результатов выборов, а в некоторых территориальных общинах состоится повторное голосование на выборах мэров.

СПРАВКА. 25 октября 2020 года . 25 октября 2020 года состоялись выборы , на которых избирали мэров, сельских и поселковых глав, а также депутатов местных советов. Второй тур выборов мэров состоится там, где кандидат взял менее 50% поддержки избирателей.

Явка на вчерашних выборах была низкой – примерно 37%. Это на ~10% меньше, чем в 2015 году. Наибольшую сознательность проявили избиратели в Тернопольской области (47%), наименьшую – в Донецкой (32%).

Президент Владимир Зеленский прокомментировал прошедшие выборы, заявив, что он будет "жестко следить за новоизбранной местной властью".

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Евгений Пилипенко

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