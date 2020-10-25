Киев. Во втором туре Кличко встретится с Поповым, Притулой и Верещук – экзитпол Рейтинга
В столичный горсовет попали более пяти политсил
Во втором туре Виталий Кличко встретится с Александром Поповым, а Киевском горсовете будут представлены несколько партий. Об этом свидетельствуют результаты общенационального экзитпола, проведенного группой Рейтинг – они транслировались на Youtube-канале Интерфакс-Украина.
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КИЕВ
Горсовет:
- УДАР (21,3%)
- Европейсксолидарность (18%)
- Слуга народа (9,5%)
- Голос (7,2%)
- Единство Александра Омельченко (6,8%)
- ОПЗЖ (6,7%)
- Батькивщина (6,6%)
Остальные партии набрали менее 4%.
Мэр:
- Виталий Кличко (47,8%)
- Александр Попов (8,6%)
- Сергей Притула (8,3%)
- Ирина Верещук (8%)
- Алексей Кучеренко (6,3%)
- Андрей Пальчевский (4,5%)
- Игорь Смешко (3,4%).
Другие кандидаты получили менее 3%.
Были опрошены 10 402 киевлянина, статистическая погрешность не более 1%.
ДРУГИЕ ГОРОДА
Мэр:
Мариуполь – Вадим Бойченко (61,8%), Владимир Клименко (22,8%). Остальные набрали не более 5%.
Были опрошены 4257 респондентов, погрешность не более 1,5%.
Дрогобыч – Тарас Кучма (39,5%), Андрей Веселый (25,9%), Михаил Задорожный (18,3%). Остальные – до 4%.
Опрошены 3194 респондента, погрешность до 1,7%.
Александрия (Кировоград) – Сергей Кузьменко (55,5%), Степан Цапюк (37,1%). Остальные набрали менее 5%.
Были опрошены 1645 респондентов, погрешность не более 2,4%.
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