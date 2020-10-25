Киев. Во втором туре Кличко встретится с Поповым, Притулой и Верещук – экзитпол Рейтинга

В столичный горсовет попали более пяти политсил

Во втором туре Виталий Кличко встретится с Александром Поповым, а Киевском горсовете будут представлены несколько партий. Об этом свидетельствуют результаты общенационального экзитпола, проведенного группой Рейтинг – они транслировались на Youtube-канале Интерфакс-Украина.

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КИЕВ

Горсовет:

- УДАР (21,3%)

- Европейсксолидарность (18%)

- Слуга народа (9,5%)

- Голос (7,2%)

- Единство Александра Омельченко (6,8%)

- ОПЗЖ (6,7%)

- Батькивщина (6,6%)

Остальные партии набрали менее 4%.

Мэр:

- Виталий Кличко (47,8%)

- Александр Попов (8,6%)

- Сергей Притула (8,3%)

- Ирина Верещук (8%)

- Алексей Кучеренко (6,3%)

- Андрей Пальчевский (4,5%)

- Игорь Смешко (3,4%).

Другие кандидаты получили менее 3%.

Были опрошены 10 402 киевлянина, статистическая погрешность не более 1%.

ДРУГИЕ ГОРОДА

Мэр:

Мариуполь – Вадим Бойченко (61,8%), Владимир Клименко (22,8%). Остальные набрали не более 5%.

Были опрошены 4257 респондентов, погрешность не более 1,5%.

Дрогобыч – Тарас Кучма (39,5%), Андрей Веселый (25,9%), Михаил Задорожный (18,3%). Остальные – до 4%.

Опрошены 3194 респондента, погрешность до 1,7%.

Александрия (Кировоград) – Сергей Кузьменко (55,5%), Степан Цапюк (37,1%). Остальные набрали менее 5%.

Были опрошены 1645 респондентов, погрешность не более 2,4%.

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Дарья Мостовая

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