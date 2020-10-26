Будут ли выборы на Донбассе и что думают о цифрах экзитполов политики. Главное на 00:00

У Зеленского рассказали о выборах на временно оккупированных территориях, а политики дали свои комментарии по цифрам экзитполов

В Украине закончился день выборов. Теперь впереди только подсчет голосов, определение результатов, а потом – жизнь с ними в течение ближайших пяти лет. LIGA.net собрала итоговые комментарии по этому дню, а также привела позицию Офиса Владимира Зеленского о проведении выборов на временно оккупированных территориях Ураины.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По итогам экзитполов столичных выборов, в дополнение к высказываниям своих коллег, прокомментировали полученные цифры кандидаты в мэры Киева Сергей Притула и Александр Попов.

Притула заявил, что исходя из итогов экзитполов, ему не о чем переживать, хотя низкая явка избирателей и позволила "представителям некоторых пророссийских сил нарастить свою электоральную поддержку".

Попов же в комментарии Украинской правде подчеркнул, что рассчитывает, что во втором туре на выборы придет намного больше его электората и тогда результат будет совсем другой. "Это очень просто", – заявил бывший глава КГГА.

Прокомментировал результаты экзитполов и мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, если львовяне решили, что им нужен второй тур, значит, будет второй тур. Он выразил надежду, что это будет "битва идей и планов, а не соревнование черного пиара и компроматов".

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил всех, на "чьи плечи сейчас легла бессонная ночь и ответственная работа по защите волеизъявления". А также он заявил, что из нескольких областей поступили тревожные сигналы.

"Там, где судя по опросам, проект власти или другие олигархические проекты, которые защищаются и поддерживаются властью, не проходят сейчас – их будут пытаться "за уши" протащить в общины, в местные советы", – сказал Порошенко.

У Зеленского отметили, что "никаких вмешательств в избирательный процесс со стороны органов государственной власти и должностных лиц Украины не было". Как сообщил замглавы ЦИК Сергей Дубовик, окончательные результаты местных выборов станут известными через три-пять дней.

Отдельно в Офисе президента прокомментировали ситуацию с проведением местных выборов на территории временно оккупированных части Донбасса и Крыма. Пресс-служба главы государства подчеркнула, что пока на части территории Украины невозможно провести "действительно демократические" выборы.

"Но после полной деоккупации, восстановления полностью безопасных условий жизни и политработы, поле выведения с территории Украины всех незаконных военных формирований и сил государства-агрессора будут проведены выборы и там, где их до сих пор нельзя провести согласно украинскому законодательству", – заявили у Зеленского.

Читайте также: День голосования. Местные выборы в Украине: хроника

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.