"Небо не упадет" и "я удивлен": Верещук и Кличко прокомментировали результаты экзитполов

Верещук отметила, что ждет участия во втором туре, а Кличко напомнил о своей победе пять лет назад

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук заявила, что ожидает выхода во второй тур, но если этого не случится, то она не расстроится. Действующий же мэр столицы Виталий Кличко отметил, что благодарен всем за доверие, но при этом удивлен, что на втором месте оказался экс-глава КГГА Александр Попов.

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Как отметила Верещук, она ждет, что выйдет во второй тур, но если этого все же не произойдет, то "небо не упадет, будем дальше работать". Она заявила, что в принципе сможет работать главой Киевской горгосадминистрации – " я могу вообще все, дал бы бог жизнь и здоровье".

Кличко, в свою очередь, подчеркнул, что говорить о каких-либо окончательных официальных результатах еще рано, но он очень признателен всем своим избирателям.

Кроме того, мэр напомнил, что пять лет назад он уже набирал в первом туре выборов 40 с небольшим процентов, в итоге победив.

Также Кличко был очень удивлен, увидев на втором месте по итогам экзитполов Александра Попова.

"Действительно, я удивлен. Чем это можно объяснить? Думаю, что основной избиратель, проголосовавший за него, переехал в столицу в последние пять лет<...>Этот избиратель не помнит, что такое "йолка" на Майдане и кто такой Янукович для Киева", – сказал он.

По результатам экзитполов Рейтинга и Liberty Peport, во втором туре выборов Кличко встретится с Поповым, Притулой или Верещук.

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Дарья Мостовая

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