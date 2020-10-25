В Киеве будет второй тур, в Харькове победил Кернес – экзитпол Шустера

У Шестера показали экзитпол в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Черкассах, Виннице, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве и Ужгороде

Опубликованы данные экзитпола местных выборов в 12 городах Украины по состоянию на 20:00. Данные экзитпола, проведенного компанией Liberty Report, опубликовали в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

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Голоса избирателей распределились следующим образом:

- В Киеве во второй тур выходит действующий мэр Виталий Кличко (45,9%) и кандидат от ОПЗЖ Александр Попов (9,6%).

В Киевсовет проходят: УДАР – 19,7%; Евросолидарность – 17,7%; Слуга народа – 10,2%; Батькивщина – 8,6%; ОПЗЖ - 7,7%;

- В Харькове в первом туре побеждает действующий мэр Геннадий Кернес (57,9%).

В городской совет вошли: Блок Кернеса – 39,5%; ОПЗЖ – 17%; СН – 12,3%; ЕС – 9%; Партия Шария – 6,4%;

- В Одессе во втором туре мэр Геннадий Труханов (34,4%) и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик (17,9%).

Горсовет: Доверяй делам – 23,7%; ОПЗЖ – 22,3%; СН – 15,9%; ЕС – 12,7%; Партия Шария – 7,6%;

- В Мариуполе в первом туре побеждает действующий мэр Вадим Бойченко (69%).

Блок Бойчко – 45,9%; ОПЗЖ – 30%; Партия Шария – 6,5%; СН – 6,2%;

- В Днепре во втором туре мэр Борис Филатов (44,4%) и Загид Краснов (14,4%);

Пропозиция – 28,3%; ОПЗЖ – 17,1%; СН – 15,2%; Гражданская сила – 10,4%; Евросолидарность – 7,5%;

Новость дополняется.

Экзитпол проводился на 554 избирательных участках по всей Украине, в нем приняли участие 39 622 граждан, метод – личное интервью. Погрешность – 1,6%.

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Владислав Сердюк

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