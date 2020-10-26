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За кресло в Раде. Олег Ляшко пока уступает Зе-кандидату на выборах в Черниговской области

26.10.2020, 07:54
За кресло в Раде. Олег Ляшко пока уступает Зе-кандидату на выборах в Черниговской области - Фото
Анатолий Гунько (фото – его страница в Facebook)

Явка на 208-м округе на промежуточных выборах депутата в парламент была высокой, если сравнивать со средним показателем по Украине, – 50%

После обработки 13% участковых протоколов на 208-м одномандатном избирательном округе в Черниговской области на довыборах в Раду нос в нос идут кандидат от Слуги народа Анатолий Григорьевич Гунько и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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Гунько пока что набирает 35,4% поддержки, Ляшко – 33,7%.

Самовыдвиженка Людмила Давиденко, вдова погибшего нардепа Валерия Давыденко, идет на третьем месте, значительно уступая лидерам с показателем 21,9%. После смерти депутата за место в парламенте на округе соперничали 18 кандидатов.

Первым еще вчера, 25 октября в 20:01 вечера, о "триумфе" заявил Ляшко. В Facebook он провозгласил, что "я вернулся" и поблагодарил "всех и каждого за общую победу".

Гунько появился в Facebook только после шести утра сегодня, также заявив об успехе. По словам кандидата, параллельный подсчет голосов от его штаба показал, что он "одержал уверенную победу с разницей в 1442 голоса".

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На этом же округе в выборах приняли участие еще два Гунько, оба самовыдвиженцы: некто Анатолий Николаевич Гунько набирает 3,1% голосов, а Игорь Витальевич Гунько – 1,5%. Использование однофамильцев – распространенная тактика оттягивания голосов у электората соперника.

Евгений Пилипенко
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