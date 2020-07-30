Олег Ляшко пошел в суд: не хочет платить полмиллиона гривень налогов
30.07.2020, 07:07
Олег Ляшко (фото — Андрей Гудзенко / LIGA.net)
Иск уже поступил в ОАСК, решается вопрос об открытии производства
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко собирается через суд отменить налоговые уведомления главного управления Государственной налоговой службы в Киеве на сумму свыше 500 000 грн. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда города Киева.
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Ляшко просит признать незаконными и отменить два налоговых решения за декабрь 2019 года.
По результатам летнего декларирования бывшему нардепу увеличена сумма денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц, а также сумма денежного обязательства по уплате военного сбора.
- В ноябре 2019-го ОАСК открыл дело по иску Ляшко к Нацагентству по предотвращению коррупции.
- Тогда же Ляшко был взят на поруки депутатами Евросолидарности и Батькивщины: решение принято в деле о нападении Ляшко на депутата Слуги народа Андрея Геруса.
- В апреле 2020-го, в разгар коронавирусного карантина, Ляшко замуровал ресторан "слуги народа" Тищенко.
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