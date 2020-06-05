"Рада без Ляшко как село без церкви". Лидер РПЛ идет на выборы в парламент

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко будет баллотироваться в Верховную Раду на 208 округе Черниговской области, где пройдут выборы после гибели нардепа Валерия Давиденко. Об этом Ляшко заявил вчера в эфире телеканала Украина 24.

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"Мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы", - сказал Ляшко.

Ляшко уверен, что "все люди" хотят видеть его в парламенте: "Потому что Рада без Ляшко как село без церкви", - заявил он.

По словам Ляшко, на 208 округе у его партии сильная поддержка, он избирался на нем в парламент в 2012 году.

Сегодня ЦИК назначил выборы на 208 округе на 25 октября 2020 года.

В первом туре президентских выборов 2019 года Ляшко на 208 округе был третьим, получив 17,79% (у президента Владимира Зеленского было 21,75%, у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко - 23,54%).

На выборах в Раду в июле 2019 года РПЛ заняла на округе третье место, получив 11,68% голосов и пропустив вперед Батькивщину (15,99%) и Слугу народа (41,4%). По одномандатному округу кандидат от РПЛ Геннадий Примаков занял четвертое место, набрав 7,21%.

23 мая нардеп от 208 округа Валерий Давиденко был найден мертвым с огнестрельным ранением головы, полиция выясняет, было ли случившееся убийством или самоубийством.