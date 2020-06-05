"Рада без Ляшко как село без церкви". Лидер РПЛ идет на выборы в парламент

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко будет баллотироваться в Верховную Раду на 208 округе Черниговской области, где пройдут выборы после гибели нардепа Валерия Давиденко. Об этом Ляшко заявил вчера в эфире телеканала Украина 24.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы", - сказал Ляшко.
Ляшко уверен, что "все люди" хотят видеть его в парламенте: "Потому что Рада без Ляшко как село без церкви", - заявил он.
По словам Ляшко, на 208 округе у его партии сильная поддержка, он избирался на нем в парламент в 2012 году.
Сегодня ЦИК назначил выборы на 208 округе на 25 октября 2020 года.