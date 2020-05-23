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Нардеп Валерий Давыденко найден мертвым с огнестрельным ранением

Нардеп Валерий Давыденко найден мертвым с огнестрельным ранением - Фото
Полиция у здания, где был найден мертвым нардеп Валерий Давыденко (Фото - Telegram Сергея Лещенко)
23.05.2020, 19:45

Пока неизвестно, был ли Давыденко убит, или покончил жизнь самоубийством

Нардеп Валерий Давыденко найден мертвым с огнестрельным ранением в своем офисе в Киеве. Об этом LIGA.net сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, пока неизвестно, убийство это или самоубийство. Тело нардепа с ранением головы обнаружила уборщица, рядом с ним найден пистолет.

Давыденко входил в депутатскую группу Доверие.

Давыденко родился 16 марта 1973 года в Черниговской области. Был депутатом Верховной Рады VIII и IX созывов. В 2013-2014 годах работал на должности заместителя министра аграрной политики.

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Денис Юдин, Юрий Смирнов
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