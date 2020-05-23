Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области

Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области - Фото
Место происшествия (Фото: ГУНП в Житомирской области)
23.05.2020, 19:32

Подозреваемый в убийстве семи человек арестован без права внесения залога, он утверждает, что произошедшее было самообороной

Подозреваемого в массовом убийстве в районе села Новоселица Житомирской области взяли под стражу без права внесения залога. О решении суда сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ночь на 22 мая в селе Новоселица арендатор водоема смертельно ранил из охотничьего ружья семерых знакомых, которые приехали порыбачить с ним на озеро.

В данный момент идет следствие, подозреваемый был допрошен об обстоятельствах возникшего конфликта и причинах применения оружия. Проверяется озвученная им версия. Как сообщает УНИАН, подозреваемый Анатолий Захаренко заявил, что произошедшее было самозащитой.

  • По информации ГУНП в Житомирской области, во время стрельбы погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.
  • Вчера стало известно, что подозреваемый в день преступления помог задержать полицейского, который требовал у него взятку.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
убийство житомирская область
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 