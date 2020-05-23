Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области

Место происшествия (Фото: ГУНП в Житомирской области)

Подозреваемого в массовом убийстве в районе села Новоселица Житомирской области взяли под стражу без права внесения залога. О решении суда сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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В ночь на 22 мая в селе Новоселица арендатор водоема смертельно ранил из охотничьего ружья семерых знакомых, которые приехали порыбачить с ним на озеро.

В данный момент идет следствие, подозреваемый был допрошен об обстоятельствах возникшего конфликта и причинах применения оружия. Проверяется озвученная им версия. Как сообщает УНИАН, подозреваемый Анатолий Захаренко заявил, что произошедшее было самозащитой.

По информации ГУНП в Житомирской области, во время стрельбы погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.

информации Вчера стало известно, что подозреваемый в день преступления помог задержать полицейского , который требовал у него взятку.