Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области

Подозреваемого в массовом убийстве в районе села Новоселица Житомирской области взяли под стражу без права внесения залога. О решении суда сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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В ночь на 22 мая в селе Новоселица арендатор водоема смертельно ранил из охотничьего ружья семерых знакомых, которые приехали порыбачить с ним на озеро.
В данный момент идет следствие, подозреваемый был допрошен об обстоятельствах возникшего конфликта и причинах применения оружия. Проверяется озвученная им версия. Как сообщает УНИАН, подозреваемый Анатолий Захаренко заявил, что произошедшее было самозащитой.