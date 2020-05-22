Стрельба в Житомирской области. Среди погибших – три нацгвардейца, названы имена

Место происшествия (Фото: ГУНП в Житомирской области)

В Национальной гвардии подтвердили, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, является ее военнослужащими. Об этом сообщается в Facebook Нацгвардии.

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Отмечается, что военнослужащие находились в отпуске после длительного пребывания на ротации в районе проведения ООС.

В Нацгвардии назвали имена погибших: военнослужащий по контракту Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В.С., а также двое военнослужащих по контракту воинской части 3066 – младший сержант Мамиченко В.Л. и старший солдат Москалец А.В.

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек.

По информации ГУНП в Житомирской области, во время стрельбы погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.