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Под Фастовом мужчина расстрелял семерых из ружья. В МВД пишут – был пьян

Под Фастовом мужчина расстрелял семерых из ружья. В МВД пишут – был пьян - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
22.05.2020, 09:20

Замглавы МВД Антон Геращенко заявляет, что недалеко от Житомира мужчина убил семь человек. Подозреваемый задержан.

Сегодня, 22 мая, около села Новоселица в Житомирской области мужчина убил семь человек из охотничьего ружья. Подозреваемый задержан и будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко

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По данным следствия, около пруда на рыбалку собрались девять человек, включая арендатора водоема. 

"После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать, <...> двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда. Около 01:00 арендатор пруда, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей", - заявил Геращенко, уточнив, что мужчина стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья.

"Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек", - заявил замглавы МВД. 

Один мужчина услышал выстрелы и успел убежать в лес, чтобы затем вызвать полицию. Подозреваемый задержан полицией, ружье изъято. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, а "потом суд решит вменяемый он или нет".

"Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых", - резюмировал Геращенко.

  • 13 мая в Киеве произошла стрельба у храма: ранен мужчина.
Владислав Сердюк
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стрельба антон геращенко житомирская область Новоселица
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