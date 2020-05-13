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В Киеве произошла стрельба у храма: ранен мужчина

В Киеве произошла стрельба у храма: ранен мужчина - Фото
Фото - отдел коммуникации Нацполиции Киева
13.05.2020, 16:15

Стрельба произошла у храма на улице Мостицкой в Киеве. Один мужчина госпитализирован с ранением

В Киеве, на стоянке у храма на улице Мостицкой, произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

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Раненого мужчину доставили в скорую. Подробности о его состоянии не сообщаются.

В полиции не назвали храм, однако известно, что на этой улице находится Церковь Пресвятой Богородицы УПЦ МП.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Данных о том, сколько было стрелков и о причинах инцидента, пока нет.

Открыто уголовное дело по статье о завершенном покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 и ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса).  

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Марк Сировой
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