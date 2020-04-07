Винницкая область. Мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев

В Шаргороде Винницкой области местный житель устроил стрельбу, в результате которой ранения получили ранения четыре бойца спецподразделения КОРД. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

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По данным правоохранителей, сначала мужчина во время конфликта с соседом начал угрожать ему расправой. Тот вызвал полицию. Когда на место прибыли правоохранители, неспокойный гражданин отказался с ними общаться, сделал несколько выстрелов в воздух и забарикадировался в своем доме.

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Так как вместе с мужчиной в доме находился его пожилой отец, руководство областного главка решило штурмовать здание. Во время штурма он начал отстреливаться и ранил четверых спецназовцев. Бойцам КОРД удалось отвлечь стрелка: одна группа разбила окно, а другая выбила дверь и нейтрализовала его.

На месте изъяли пистолет и охотничье ружье. Мужчина сейчас находится в больнице под охраной полиции, так как тоже был ранен во время штурма. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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