В Одессе задержали "вора в законе" из России – видео спецоперации

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По данным правоохранителей, "вор в законе" Авто Копала бежал от ответственности в России и хотел наладить контакты с украинскими "авторитетами"

В Одессе спецназовцы задержали российского "вора в законе" по прозвищу Авто Копала. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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По данным правоохранителей, 65-летний гражданин РФ на родине занимал высший статус в преступной иерархии и находится в розыске. В Украину прибыл, чтобы избежать ответственности и наладить контакты с местными криминальными авторитетами.

В пресс-службе сообщают, что Авто Копала был "коронован" в Москве в 17 лет, имеет большой криминальный опыт и провел более 15 лет в тюрьмах РФ, в том числе в колониях строгого режима.

Киевский райсуд Одессы отправил россиянина в СИЗО до запроса о его выдаче.

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Теги: одесса, вор в законе, спецназ, авто копала
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