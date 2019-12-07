Под Киевом задержали вора в законе Гегу Озургетского: видео, фото

В пятницу, 6 декабря, оперативники стратегических расследований в Киевской области Нацполиции задержали вора в законе Гегу Озургетского, который 5 декабря незаконно прибыл на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований НПУ.

Отмечается, что полицейские получили информацию, что Гега Озургетский, также известный как Гега Модебадзе, приехал 5 декабря.

По данным полиции, 44-летний гражданин Грузии приехал в страну для того, чтобы объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию в столичном регионе.

Сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции с помощью оперативных служб Нацполиции установили местонахождение вора в законе и утром 6 декабря задержали его.

Сейчас при содействии управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области Гега Озургетский помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении из страны.

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