Задержан криминальный авторитет из РФ Полузверь и еще двое: видео

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Полиция задержала двоих иностранных воров в законе и криминального авторитета из РФ. Решается вопрос о их выдворении из Украины

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Вчера, 20 февраля, правоохранители в Киеве задержали двоих воров в законе и российского криминального авторитета. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В одном из столичных ресторанов был задержан вор в законе Нодар Руставский, а также преступный российский авторитет Полузверь и их "сторонники". Решается вопрос о выдворении этих граждан за пределы нашей страны", - написал он.

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Также Аброськин сообщил он задержании еще одного вора в законе Тенго Гальского, который пребывает в Украине, "несмотря на пятилетний запрет на въезд в нашу страну".

"Ответ вора в законе: "Приехал лечиться к нам". Что дальше? Волшебный пендель и на лечение домой в Грузию!", - написал первый заместитель главы Нацполиции. 

Фото, видео: Вячеслав Аброськин

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Теги: полиция, киев, задержание, видео, вор в законе, Вячеслав Аброськин, криминал, полузверь
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