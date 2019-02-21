Задержан криминальный авторитет из РФ Полузверь и еще двое: видео

Вчера, 20 февраля, правоохранители в Киеве задержали двоих воров в законе и российского криминального авторитета. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В одном из столичных ресторанов был задержан вор в законе Нодар Руставский, а также преступный российский авторитет Полузверь и их "сторонники". Решается вопрос о выдворении этих граждан за пределы нашей страны", - написал он.

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Также Аброськин сообщил он задержании еще одного вора в законе Тенго Гальского, который пребывает в Украине, "несмотря на пятилетний запрет на въезд в нашу страну".

"Ответ вора в законе: "Приехал лечиться к нам". Что дальше? Волшебный пендель и на лечение домой в Грузию!", - написал первый заместитель главы Нацполиции.

Фото, видео: Вячеслав Аброськин