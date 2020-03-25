Экс-глава МИД Кожара задержан полицией по подозрению в умышленном убийстве: фото

Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара задержан полицией по подозрению в умышленном убийстве. Ранее в его доме от огнестрельного ранения погиб предприниматель и экс-директор телеканал Интер Сергей Старицкий. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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"Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара только что был задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - написал Геращенко.

По словам Геращенко, Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить, говорит замминистра внутренних дел.

"Мотив - личная неприязнь, внезапно возникшая между ними. Второе, обнаружены следы борьбы на теле погибшего, что показывает, что перед тем, как его застрелили, его еще били. Выстрел был в глаз. Там физически невозможно так руку повернуть, чтобы стрелять себе в глаз. Кожара и его жена заявляют, что все было хорошо и он просто вышел и застрелился", - сообщил LIGA.net источник в правоохранительных органах.

22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.

Следствие предварительно установило , что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость якобы выстрелил себе в голову из пистолета хозяина дома.

2 марта сообщалось, что следственный эксперимент по этому делу не состоялся.