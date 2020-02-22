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Гибель бизнесмена в доме экс-главы МИД расследуют как умышленное убийство

Гибель бизнесмена в доме экс-главы МИД расследуют как умышленное убийство - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
22.02.2020, 22:15

В полиции получили данные, которые дают основания полагать, что Сергей Старицкий не сам застрелился в доме Леонида Кожары

Полиция переквалифицировала дело о гибели бизнесмена Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары – и будет расследовать его как умышленное убийство, а не суицид. Об этом сообщает Управление коммуникации Нацполиции.

Правоохранители получили данные, которые позволяют им полагать, что мужчина застрелился не сам.

Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина дома.

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На месте происшествия проводятся следственные действия. Назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.

СПРАВКА. Сергей Старицкий - гендиректор Atlantic Group, был учредителем ООО Спорт Медиа Проект и ООО C.I.U., которые прекратили свою деятельность. Леонид Кожара - экс-министр иностранных дел в правительстве экс-премьера Николая Азарова. После Революции Достоинства, 23 февраля 2014 года, Верховная Рада уволила Кожару с должности главы МИД.

  • Вчера вечером полиция получила сообщение о том, что Старицкий якобы застрелился в доме Кожары.

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Марк Сировой
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