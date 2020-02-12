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В РФ экс-чиновник застрелился в суде во время оглашения приговора

В РФ экс-чиновник застрелился в суде во время оглашения приговора - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.02.2020, 13:20

Экс-главу управления автотранспорта ФСИН РФ Виктора Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей

Бывший глава одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний РФ Виктор Свиридов застрелился в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора по делу о вымогательстве. Об этом сообщают росСМИ.

Сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых Свиридову удалось пронести наградное оружие в здание суда. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Его обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей. До приговора Свиридов был под подпиской о невыезде. По данным Новой газетыего приговорили к трем годам колонии строгого режима. Российский РБК сообщает, что ранее Свиридов в комментарии их изданию заявлял о том, что страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.

  • 23 октября 2019 года сообщалось, что в Сумах водитель угрожал полицейским суицидом из-за оформления протокола.
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