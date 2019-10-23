Водитель угрожал копам суицидом из-за оформления протокола: видео

В Сумах 48-летний пьяный водитель угрожал патрульным самоубийством, если те будут оформлять протокол о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Видео инцидента было опубликовано пресс-службой Нацполиции в Сумской области.

Правоохранители заявляют, что у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Патрульные предлагали ему пройти осмотр на состояние опьянения, но гражданин начал убеждать не делать этого, угрожая совершить суицид.

В пресс-службе сообщили, что водитель пытался достать из автомобиля ружье, чтобы "подтвердить свои слова действием".

"Он сообщил, что сейчас возьмет из авто документы, чтобы предоставить их для проверки. Однако сев в авто, водитель быстро пересел на заднее сиденье и потянулся за ружьем. Нам удалось выхватить у него ружье, а самого мужчину задержать", - заявила одна из полицейских, присутствовавшая на месте.

Инспекторы установили, что на протяжение года водители уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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