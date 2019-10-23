Водитель угрожал копам суицидом из-за оформления протокола: видео

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В пресс-службе сообщили, что водитель пытался достать из автомобиля ружье, чтобы "подтвердить свои слова действием"

В Сумах 48-летний пьяный водитель угрожал патрульным самоубийством, если те будут оформлять протокол о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Видео инцидента было опубликовано пресс-службой Нацполиции в Сумской области. 

Правоохранители заявляют, что у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Патрульные предлагали ему пройти осмотр на состояние опьянения, но гражданин начал убеждать не делать этого, угрожая совершить суицид. 

В пресс-службе сообщили, что водитель пытался достать из автомобиля ружье, чтобы "подтвердить свои слова действием". 

"Он сообщил, что сейчас возьмет из авто документы, чтобы предоставить их для проверки. Однако сев в авто, водитель быстро пересел на заднее сиденье и потянулся за ружьем. Нам удалось выхватить у него ружье, а самого мужчину задержать", - заявила одна из полицейских, присутствовавшая на месте. 

Инспекторы установили, что на протяжение года водители уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 

 

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Теги: Нацполиция, самоубийство, Сумы, суицид
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