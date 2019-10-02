В Одесской области задержан "вор в законе": Его трижды выдворяли

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В Одесской области задержан "вор в законе" по прозвищу "Тенго Гальский", которого ранее уже несколько раз выдворяли из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации следствия, он пересек границу Украины, пытаясь наладить здесь преступные связи и распространить свое влияние.

Он был задержан сотрудниками департамента внутренней безопасности Нацполиции и доставлен в Государственную миграционную службу в Одесской области.

Пресс-служба сообщает, что "Тенго Гальский" был "коронован" в 2014 году в Санкт-Петербурге. Его целью, как заявляют в Нацполиции, было налаживание контроля и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и вооруженных нападений.

"Тенго Гальского" (настоящее имя - Тенгиз Чарая) уже трижды выдворялся из страны. Ему на десять лет запрещен въезд на территорию Украины.