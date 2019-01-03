Задержан "вор в законе", которого уже дважды выдворяли из Украины

Фото: Facebook СБУ

В Ивано-Франковской области задержали "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский". Об этом Служба безопасности Украины сообщает у себя в Facebook.

Оперативники установили, что он незаконно въехал на территорию Украины, использовав фальшивые документы.

Реклама

Злоумышленник прибыл в Украину для координации деятельности организованных преступных группировок. "Вор в законе" должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от краж, грабежей, разбойных нападений и кражи автомобилей в столичном регионе.

Сотрудники СБУ задержали его в одном из комплексов отдыха в Ивано-Франковской области.

Во время задержания правоохранители обнаружили у мужчины пистолет ПМ и поддельные документы для незаконного пребывания в Украине. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

"Тенго Гальского" (настоящее имя - Тенгиз Чарая) в прошлом году дважды выдворяли из Украины. Ему на десять лет запрещен въезд на территорию страны.