Полиция накрыла ОПГ: вербовали в трудовое рабство - фото и видео

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Правоохранители установили, что с 2018 года для трудовой эксплуатации они якобы завербовали более 30 человек

Полицейские Днепропетровской и Одесской областей задержали предполагаемых членов ОПГ, которые занимались вербовкой людей в трудовое рабство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Задержанные - 42-летний мужчина и 41-лентяя женщина, которые, по информации полиции, занимались поиском людей для трудовой эксплуатации. 

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"Они следили за содержанием завербованных лиц и контролировали их работу", - заявляют в пресс-службе. 

По информации следствия, завербованным обещали высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда, но вместо этого их заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов, а за каждую ошибку жестоко наказывали - били или лишали еды.

Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии за высоким забором, комплекс находился под охраной, в том числе с использованием собак. 

Задержанным грозит от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Теги: Нацполиция, опг, трудовое рабство
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