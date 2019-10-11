Полиция накрыла ОПГ: вербовали в трудовое рабство - фото и видео

Полицейские Днепропетровской и Одесской областей задержали предполагаемых членов ОПГ, которые занимались вербовкой людей в трудовое рабство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержанные - 42-летний мужчина и 41-лентяя женщина, которые, по информации полиции, занимались поиском людей для трудовой эксплуатации.

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"Они следили за содержанием завербованных лиц и контролировали их работу", - заявляют в пресс-службе.

По информации следствия, завербованным обещали высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда, но вместо этого их заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов, а за каждую ошибку жестоко наказывали - били или лишали еды.

Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии за высоким забором, комплекс находился под охраной, в том числе с использованием собак.

Задержанным грозит от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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