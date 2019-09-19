Полиция задержала главаря и членов крупной ОПГ: фото и видео

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Задержанным инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями УК

В Полтавской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили преступную группировку, которая, по данным следствия, занималась совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины и за ее пределами. Был задержан ее предполагаемый руководитель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

"Лидер преступной группировки разыскивался Интерполом за совершение убийства на территории другого государства", - заявил первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

По словам Коваля, задержанный, начиная с 90-х годов, возглавлял преступную группировку в Донецкой области, затем расширив влияние на Запорожскую и Полтавскую области. 

ОПГ, по информации первого замглавы полиции, специализировалась на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах. 

"Самвел Донецкий - влиятельнейший мафиози, как он лично себе назвал, начиная с 90-х, управлял ОПГ", - заявил Коваль. 

В результате спецоперации задержан 60-летний организатор преступной группы, его 58-летняя спутница и двое ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов уголовной группировки. Изъято огнестрельное и холодное оружие, автомобили, деньги, наркотические средства.

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Теги: Нацполиция, опг, воры в законе, самвел донецкий
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