СБУ: В Закарпатье задержали людей с героином на €10 млн - видео

В Закарпатье задержали людей, у которых обнаружили наркотики на 10 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники СБУ совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению и ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в Евросоюз.

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Сообщается, что СБУ получила информацию о функционировании канала контрабанды героина в европейские страны транзитом через территорию Украины. Оперативники установили, что один из активных участников группировки планирует переместить оптовую партию героина из обустроенных в пограничной зоне "транзитных баз" в Европу.

В СБУ говорят, что правоохранители задержали наркокурьера в Закарпатье накануне его отъезда в ЕС, а сегодня во время обысков в местах временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более 120 килограммов героина.

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4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины. На украинском контрольном пункте пропуска партию наркотиков не заметили.