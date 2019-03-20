Чемоданы в двойным дном: через Украину возили кокаин - видео

Из Панамы в Израиль транзитом через Украину контрабандой возили кокаин в чемоданах с двойным дном. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украинские и израильские спецслужбы провели совместную операцию по его ликвидации.

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Отмечается, что о существовании канала контрабанды наркотиков, организованного гражданами Украины и Израиля, стало известно в конце 2018 года. Гонорар курьеров составлял от $1000 до $4000 за рейс.

По данным спецслужб, злоумышленники использовали разных наркокурьеров при перевозке товара - одни доставляли кокаин из Панамы в Украину, другие - из Украины в Израиль.

Сообщается, что сотрудники СБУ и израильские коллеги установили, что в конце декабря 2018 году в Панаму должны были вылететь очередные наркокурьеры для доставки кокаина в Украину.

СБУ пишет, что в середине января на таможне аэропорта Борисполь у двух граждан Украины нашли почти 3,5 килограмма кокаина, спрятанного в двойных стенках чемодана. Для разоблачения всех причастных Служба безопасности провела международную контролируемую поставку чемодана с кокаином. В результате в Израиле задержали еще пятерых граждан, среди которых организаторы и канала контрабанды.

12 марта СБУ совместно с полицией Израиля блокировала деятельность сети интернет-торговли наркотиками. На основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве.