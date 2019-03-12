В Киеве задержали главу международного наркосиндиката

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СБУ совместно с полицией Израиля блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговле наркотиками. Об этом СБУ сообщает на официальном сайте.

Правоохранители установили, что в 2017 году гражданин Израиля в одном из мессенджеров создал канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. За несколько лет нелегальный бизнес расширился, и такие "торговые площадки" начали функционировать в других социальных сетях.

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По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.

В синдикат входило более 13 тыс. лиц, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

Сегодня, 12 марта, на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве.

4 марта пограничники Румынии задержали двух граждан Нидерландов, которые везли 84 кг героина из Украины.