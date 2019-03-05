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05.03.2019, 19:35

На границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фото

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На границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фото
На границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фото
На границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фотоНа границе объяснили, как выпустили 84 кг героина в Румынию: фото

У Госпогранслужбы нет сканеров, просвечивающих внутреннюю часть автомобиля

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В Румынии на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" пограничники задержали двух граждан Нидерландов, которые везли из Украины в Европу партию героина весом 84 килограмма. Об этом сообщает пограничная служба Румынии.

По данным румынских пограничников, задержаны 29-летняя женщина и 44-летний мужчина, утром 4 марта они двигались на автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии.

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В полу автомобиля пограничники обнаружили специальный резервуар, в котором лежало 167 упаковок с коричнево-желтым веществом весом 84,3 килограмма. Специалисты подозревают, что это героин.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя задержание партии наркотиков, сообщил в эфире телеканала 112 Украина, что ГНСУ проведет проверку того, была ли со стороны украинских пограничников служебная измена. Он сказал, что сейчас нет оснований для таких заявлений. По его словам, служебное расследование будет продолжаться меньшей мере 10 дней.

Слободян объяснил, что у ГПСУ не было оснований заподозрить автомобиль, задержанный в Румынии, в том, что он что-то тайно перевозит, тем более внутри конструкции. По словам спикера, пограничники пока не располагают сканерами, которые позволяют увидеть внутренности автомобиля без того, чтобы разбирать его на запчасти, а в Румынии такие сканеры есть. Он добавил, что Госпогранслужба сейчас ведет переговоры об их закупке.

Слободян подчеркнул, что в целом на границе Украины задерживается много наркотиков.

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Фото: politiadefrontiera.ro

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Теги: наркотики, героин, Румыния, граница, госпогранслужба, контрабанда
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