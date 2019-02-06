Судно с 2,5 т кокаина: в Португалии арестованы украинцы - СМИ

Фото: usionline.com

Судно Sea Scan 1 под флагом Панамы перехватили с грузом наркотиков и задержали вместе с экипажем, в составе которого - 8 украинцев. Подозреваемых отправили в местный СИЗО. Об этом сообщает Украинская служба информации в Фонде помощи морякам "Ассоль".

Отмечается, что судно Sea Scan 1 задержали 30 января в 300 километрах от мыса Святого Викентия, у провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого около 500 миллионов евро.

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По данным СМИ, профсоюз работников морского транспорта Украины узнал о случившемся 1 февраля.

Сообщается, что всех подозреваемых заключили под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все задержанные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика. Когда португальская сторона даст разрешение, украинских граждан сможет посетить консул Украины.