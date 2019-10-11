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В Киевской области КОРД задержал ОПГ за разбойное нападение: фото

В Киевской области КОРД задержал ОПГ за разбойное нападение: фото - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
11.10.2019, 09:50

Задержанным грозит от семи до 12 лет тюрьмы

В Киевской области сотрудники спецподразделения КОРД задержали организованную преступную группировку, которая якобы причастна к разбойному нападению. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

По информации следствия, среди ночи группа лиц проникла в дом жителя Кагарлыкского района Киевской области. Нанося телесные травмы хозяину, как сообщают в полиции, и угрожая расправой его сыну, они вынесли все сбережения - $37 000 и 40 000 гривень.

 

Следствие установило, что злоумышленники сожгли автомобиль, на котором они передвигались, чтобы уничтожить следы преступления. 

"Преступная группировка состояла из шести уроженцев Азербайджана, возрастом от 21 до 32 лет, которые находились под руководством 35-летнего земляка", - сообщают в пресс-службе.

Организатор группы, как информируют в полиции, уже отбывал наказание за ограбление.

Во время проведения обысков по месту временного проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли вещи и деньги потерпевших.  

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Нацполиция разбойное нападение опг
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