В Мелитополе задержан директор интерната: сдавал детей в рабство

Фото 2 - пресс-службы Нацполиции в Запорожской области

В Мелитополе Запорожской области правоохранители задержали директора одного из интернатов, который, по информации полиции, за деньги якобы предоставлял несовершенных подопечных в качестве рабочей силы на строительных и хозяйственных объектах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

10 октября сотрудники КОРДа и управления борьбы с преступлениями связанными с торговлей людьми разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в размере 1000 гривень за якобы предоставление четырех детей стороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении.

Задержанному грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.