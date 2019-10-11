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В Мелитополе задержан директор интерната: сдавал детей в рабство

В Мелитополе задержан директор интерната: сдавал детей в рабство - Фото
Фото 2 - пресс-службы Нацполиции в Запорожской области
11.10.2019, 11:17

Задержанному грозит от восьми до 15 лет тюрьмы

В Мелитополе Запорожской области правоохранители задержали директора одного из интернатов, который, по информации полиции, за деньги якобы предоставлял несовершенных подопечных в качестве рабочей силы на строительных и хозяйственных объектах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области. 

10 октября сотрудники КОРДа и управления борьбы с преступлениями связанными с торговлей людьми разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в размере 1000 гривень за якобы предоставление четырех детей стороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении. 

Задержанному грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

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Нацполиция торговля людьми интернат
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