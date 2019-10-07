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Глава Нацполиции сообщил, что будет с проституцией и наркотиками

Глава Нацполиции сообщил, что будет с проституцией и наркотиками - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.10.2019, 10:05

Клименко поддержал легализацию проституции, однако выступил против легализации легких наркотиков

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал в интервью LB.ua о своем отношении к легализации легких наркотиков и проституции.

По словам правоохранителя, секс-индустрию можно узаконить, если будут внесены соответствующие правки в законодательство.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", - объяснил Клименко.

В то же время глава Нацполиции не поддерживает легализацию легких наркотиков.

"Я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - поделился Клименко.

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Игорь Клименко наркотики Нацполиция каннабис марихуана легализация проституция
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