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Законное короткоствольное оружие. В Нацполиции назвали условие

Законное короткоствольное оружие. В Нацполиции назвали условие - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.10.2019, 09:56

Глава Нацполиции Игорь Клименко говорит, что для принятия политического решения о легализации оружия нужно выполнение одного, но масштабного условия

Условия для легализации оружия, в частности, короткоствольного, могут появиться не раньше, чем закончится война России против Украины. Так ответил на соответствующий вопрос новоназначенный глава Национальной полиции Игорь Клименко, пишет LB.ua.

По его словам, прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, "возможно", провести анализ всех аргументов за и против и выслушать экспертов.

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"Но все это - после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - добавил он.

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короткоствол легализация оружия
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