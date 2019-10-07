Законное короткоствольное оружие. В Нацполиции назвали условие

Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Условия для легализации оружия, в частности, короткоствольного, могут появиться не раньше, чем закончится война России против Украины. Так ответил на соответствующий вопрос новоназначенный глава Национальной полиции Игорь Клименко, пишет LB.ua.

По его словам, прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, "возможно", провести анализ всех аргументов за и против и выслушать экспертов.

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"Но все это - после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - добавил он.

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

За пару дней до его ответа "слуги народа" зарегистрировали законопроект об оружии.

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