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"Это преждевременно". Зеленский о легализации оружия

"Это преждевременно". Зеленский о легализации оружия - Фото
Владимир Зеленский фото пресс-служба президента
06.09.2019, 12:45

Президент считает, что нужно изучить вопрос легализации оружия детальнее, чтобы не допустить "легкомысленного отношения к человеческой жизни"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию с предложением разрешить оборот оружия среди гражданского населения, заявив, что легализация оружия преждевременна и не может быть поддержана. Ответ Зеленского был опубликован на сайте с электронными петициями к президенту. 

"Осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана", - заявил Зеленский. 

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Президент напомнил о том, что в Украине большое количество оружия находится в незаконном обороте в связи с боевыми действиями на востоке страны.

Из-за этого, по мнению Зеленского, нужно изучить вопрос легализации оружия детальнее, чтобы принять "правильное решение" и не допустить появления дополнительных причин и условий для "легкомысленного отношения к человеческой жизни". 

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