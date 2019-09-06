"Это преждевременно". Зеленский о легализации оружия

Владимир Зеленский фото пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию с предложением разрешить оборот оружия среди гражданского населения, заявив, что легализация оружия преждевременна и не может быть поддержана. Ответ Зеленского был опубликован на сайте с электронными петициями к президенту.

"Осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана", - заявил Зеленский.

Читайте также: Слуги народа зарегистрировали законопроект об оружии: что хотят

Президент напомнил о том, что в Украине большое количество оружия находится в незаконном обороте в связи с боевыми действиями на востоке страны.

Из-за этого, по мнению Зеленского, нужно изучить вопрос легализации оружия детальнее, чтобы принять "правильное решение" и не допустить появления дополнительных причин и условий для "легкомысленного отношения к человеческой жизни".

Читайте также: Сталь сама не убивает. Почему Украине необходим закон об оружии