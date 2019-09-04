Слуги народа зарегистрировали законопроект об оружии: что хотят

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об оружии №1222. Карточка документа опубликована на сайте Рады.

Авторы проекта закона - Игорь Фрис и Александр Матусевич, оба от фракции Слуга народа.

В карточке указано, что 2 сентября документ получил аппарат Рады: он передан на рассмотрение.

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Текст проекта, как и пояснительная записка к нему, еще не опубликованы, однако Игорь Фрис рассказал в комментарии Вестям, что там содержится определение и описание видов оружия, порядок его хранения, оборота, контроля за ним и его применения.

"Условно, закон - о короткоствольном оружии. Проект определяет порядок контроля за всем оружием с момента покупки, закрепляет основания для отказа в выдаче разрешения на право покупки и владения, а они будут жестче, чем сейчас", - говорит Фрис.

Вторым элементом законопроекта станет создание Единого унифицированного реестра оружия, куда будут помещены метки отстреленных боеприпасов и уникальные "отпечатки".

Также народные депутаты поместили в проект закона норму о легализации незаконного оружия.

"Говорится о конкретных процедурах, которые позволят определенным способом - если это будет принято - легализировать или привести это оружие в соответствие с нормами закона, которые будут действовать", - рассказал нардеп.

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