Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Слуги народа зарегистрировали законопроект об оружии: что хотят

Слуги народа зарегистрировали законопроект об оружии: что хотят - Фото
Фото: LIGA.net
04.09.2019, 10:31

Авторами законопроекта стали депутаты Игорь Фрис и Александр Матусевич - оба от президентской партии

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об оружии №1222. Карточка документа опубликована на сайте Рады.  

Авторы проекта закона - Игорь Фрис и Александр Матусевич, оба от фракции Слуга народа.

В карточке указано, что 2 сентября документ получил аппарат Рады: он передан на рассмотрение.   

Читайте также: Вооружен и очень легален. Условия владения боевым оружием в США

Текст проекта, как и пояснительная записка к нему, еще не опубликованы, однако Игорь Фрис рассказал в комментарии Вестям, что там содержится определение и описание видов оружия, порядок его хранения, оборота, контроля за ним и его применения

"Условно, закон - о короткоствольном оружии. Проект определяет порядок контроля за всем оружием с момента покупки, закрепляет основания для отказа в выдаче разрешения на право покупки и владения, а они будут жестче, чем сейчас", - говорит Фрис.

Вторым элементом законопроекта станет создание Единого унифицированного реестра оружия, куда будут помещены метки отстреленных боеприпасов и уникальные "отпечатки".

Также народные депутаты поместили в проект закона норму о легализации незаконного оружия. 

"Говорится о конкретных процедурах, которые позволят определенным способом - если это будет принято - легализировать или привести это оружие в соответствие с нормами закона, которые будут действовать", - рассказал нардеп.

Читайте также: Сталь сама не убивает. Почему Украине необходим закон об оружии

Напишите нам
короткоствол легализация игорь фрис александр матусевич
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 