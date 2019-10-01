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Хроника войны России против Украины: октябрь 2019 года - Фото

Хроника войны России против Украины: октябрь 2019 годаLive

Хроника войны России против Украины: октябрь 2019 годаLive
01.10.2019, 07:15
47
Фото: пресс-служба 36 ОБрМП

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась в украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгуст и сентябрь.

01.10.2019
07:08

3а 30 сентября российские "гибриды" устроили 19 обстрелов, в том числе из ствольной артиллерии 122 мм (Новозвановка), зенитной установки, вооружения БМП, минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики сбросили на позиции ООС гранатометный выстрел с беспилотника. Ранен боец.

По состоянию на 06:00 сегодня, 1 октября, оккупанты уже 2 раза обстреляли украинские позиции - из миномета 82 мм и стрелкового. Без потерь.

00:00

Хроника за прошлый месяц - сентябрь 2019 года - доступна здесь.

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Теги: война, Донбасс, хроника
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