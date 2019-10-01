Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась в украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.
3а 30 сентября российские "гибриды" устроили 19 обстрелов, в том числе из ствольной артиллерии 122 мм (Новозвановка), зенитной установки, вооружения БМП, минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики сбросили на позиции ООС гранатометный выстрел с беспилотника. Ранен боец.
По состоянию на 06:00 сегодня, 1 октября, оккупанты уже 2 раза обстреляли украинские позиции - из миномета 82 мм и стрелкового. Без потерь.
Хроника за прошлый месяц - сентябрь 2019 года - доступна здесь.