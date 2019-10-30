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Зеленский представил стратегию реинтеграции Донбасса и Крыма

Зеленский представил стратегию реинтеграции Донбасса и Крыма - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
30.10.2019, 12:04

Президент убежден, что после пяти лет войны должна появиться стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Владимир Зеленский рассказал о четырех составляющих стратегии безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом он заявил сегодня на форуме в Мариуполе.

По его словам, после пяти лет войны должна появиться стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

"Ее составляющие будут презентованы сегодня", - сказал он, отметив, что это будет предметом широкой дискуссии.

Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы кейс с наступлением мира был успешным, стратегия государства должна включать четыре обязательные составляющие. Первая - прозрачность и публичность.

"Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с гражданским обществом, инициировать масштабный национальный диалог", - сказал он.

Вторая составляющая - консенсус. "Украинскому обществу нужно договориться между собой, потому что сегодня внутри страны существуют абсолютно разные видения в вопросе возвращения Донбасса и Крыма. Большинство уверены, что они должны вернуться в Украину, но как именно - тут общество разделено", - сказал он.

Третья составляющая стратегии реинтеграции - реализм. "Ошибочно думать, что мы быстро и с легкостью вернем Крым военным путем. Следует осознавать, что уже завтра на оккупированных территориях Донбасса все люди не заговорят сразу на украинском языке. Мы не должны тешить себя иллюзиями, надеяться, что это произойдет по взмаху волшебной палочки", - сказал он.

Четвертая составляющая - имплементация, способность государства воплощать стратегию в жизнь, реальные результаты.

  • Ранее Зеленский назвал три этапа для окончания войны на Донбассе - прекращение огня, примирение граждан и безопасная реинтеграция.
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Владимир Зеленский стратегия реитеграция Донбасса и Крыма
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